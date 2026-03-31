Paura per il ct della Turchia U21 | cade e sbatte la testa Portato in ospedale per accertamenti

Durante la partita tra Turchia e Croazia, il tecnico della nazionale Under 21 turca è scivolato e ha battuto la testa. L'evento ha causato la sospensione temporanea della gara, poi ripresa successivamente. Il tecnico è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti medici. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni dopo l’incidente.

Un brutto momento, poi il sospiro di sollievo. Durante la partita tra Turchia e Croazia, valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21, il ct turco Egemen Korkmaz è scivolato accidentalmente, battendo la testa. La scena non è stata ripresa dalle telecamere, ma subito sono intervenuti i medici ed è entrata l’ambulanza in campo. La gara è stata sospesa, con i giocatori rientrati negli spogliatoi in attesa di notizie. Dopo le prime rassicurazioni sulle condizioni dell’allenatore, il match è stato poi ripreso. La Federazione turca ha aggiornato sull’accaduto su X: “Egemen Korkmaz ha perso i sensi al 35’ di Turchia-Croazia dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura per il ct della Turchia U21: cade e sbatte la testa. Portato in ospedale per accertamenti Articoli correlati Il CT della Turchia U21 cade e sbatte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleIl CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Il CT della Turchia U21 cade e batte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleIl CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Contenuti utili per approfondire su Paura per il ct della Turchia U21 cade... Discussioni sull' argomento Paura per Lucescu: malore in allenamento, le condizioni del ct della Romania; Italia, senti il CT di San Marino: Noi alla Bosnia gli abbiamo messo paura! Poi indica 2 giocatori chiave. Il CT della Turchia U21 cade e batte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleIl CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia ... fanpage.it Paura per il ct della Turchia U21, scivola e batte la testa: via in ambulanzaEgemen Korkmaz si era infuriato con l’arbitro che aveva espulso un suo giocatore ... msn.com Sospesa Turchia U21-Croazia U21: cos’è successo - facebook.com facebook Ricordo che oggi sarà una giornata intensa per i nostri colori, anche a livello giovanile: 15.00 Italia vs. Turchia u19 18.00 Italia vs. Romania u17 18.30 Italia vs. Svezia u21 20.00 Italia vs. Irlanda u18 x.com