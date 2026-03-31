Il CT della Turchia U21 cade e batte la testa durante la sfida con la Croazia | trasportato in ospedale

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra le squadre Under 21 di Turchia e Croazia, il commissario tecnico della squadra turca è caduto a terra e ha battuto la testa. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. La partita è proseguita senza interruzioni e non sono stati segnalati altri incidenti.

Il CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Dopo l'ingresso dell'ambulanza in campo il tecnico turco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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