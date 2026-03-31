Durante un allenamento di una scuola calcio, un ragazzo pakistano di 19 anni si è introdotto negli spogliatoi, dove si trovavano alcuni bambini, tra cui un bambino di otto anni. L’uomo ha tentato di rapire il minore, fingendosi suo padre, ma il tentativo è stato sventato. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine e sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Rapimento di un bambino di otto anni sventato in una scuola calcio. Un pakistano diciannovenne si è intrufolato negli spogliatoi dove i bambini si stavano cambiando dopo un allenamento. L’uomo, regolare e incensurato, nella bergamasca è stato fermato grazie ai Carabinieri della Stazione di Osio Sotto (Bg), che sono intervenuti presso l’oratorio San Giovanni Bosco. Pakistano tenta di rapire un bambino. Cos’è accaduto. Il giovane pachistano, residente in un comune della zona, si era introdotto negli spogliatoi adiacenti al campo di calcio, per prelevare un ragazzino di otto anni di origini marocchine. Si era spacciato per suo padre. Siccome il bambino non conosceva l’uomo, gli allenatori hanno immediatamente allontanato il soggetto, che tuttavia non ha desistito dal suo intento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura alla partita di pallone: pakistano tenta di rapire una bimbo in una scuola calcio fingendosi suo padre

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