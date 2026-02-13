Una donna ha tentato di rapire una bambina di 3 anni a scuola nel quartiere Monteverde di Roma, perché si era spacciata per una babysitter. La presunta kidnaper si era presentata come una baby-sitter affidata dai genitori, ma poi ha cercato di portare via la bambina senza successo. La scuola ha subito chiamato le forze dell’ordine, che stanno indagando sul suo identità e sui motivi dell’episodio.

AGI - E' allerta nel quartiere romano Monteverde dove, mercoledì scorso, una ' finta' babysitter ha tentato di rapire una bambina di 3 anni da una scuola dell'infanzia. Gli insegnanti, insospettiti, hanno subito avvisato i genitori della bimba che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. A quel punto è scattato l'allarme al 112, ma nel frattempo la donna era fuggita via. I genitori della bambina hanno presentato denuncia e la polizia ha avviato indagini per risalire alla donna. Secondo quanto si apprende, sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma: "Finta" babysitter tenta di rapire una bimba a scuola

A Roma, due giorni fa, una donna si è travestita da babysitter e ha cercato di portare via una bambina di tre anni dall’asilo di Monteverde, creando grande paura tra i genitori.

Roma – Finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni: allarme in una scuola di MonteverdeUna volante è arrivata sul posto intorno alle 17.20, ma nel frattempo la donna si era già allontanata ROMA - Paura in una scuola dell’infanzia di Monteverd ... etrurianews.it

Due tentati rapimenti di bambini alla scuola materna: «Avevano la foto sul cellulare». Caccia alla finta babysitter, paura a RomaLe chat infuocate, la finta baby sitter, due tentati rapimenti in poche ore. Succede a Roma, a Monteverde: due distinti episodi in due scuole del quartiere. Una donna (mai vista prima) si ... leggo.it

ULTIM'ORA - Le chat infuocate, la finta baby sitter, due tentati rapimenti in poche ore. Succede a Roma, a Monteverde: due distinti episodi in due scuole del quartiere. Una donna (mai vista prima) si aggira tra l’ingresso e il cortile della scuola. Sostiene di es - facebook.com facebook