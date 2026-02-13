Falsa baby sitter tenta di rapire una bimba di tre anni a scuola | panico in una materna di Monteverde

Una donna sospettata di aver tentato di rapire una bambina di tre anni a scuola ha scatenato il caos a Monteverde. La ragazza, che si è presentata come baby sitter, ha cercato di portare via la piccola durante l’orario di lezione, facendo scattare l’allarme tra insegnanti e genitori. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti passanti, che sono rimasti sconvolti dalla scena improvvisa. La polizia sta indagando sulla vicenda e ha già identificato la sospettata.

La finta baby sitter e un tentato rapimento di una bimba gettano un intero quartiere di Roma nel panico. Succede in una scuola materna di Monteverde. Una donna (mai vista prima) si aggira tra l'ingresso e il cortile della scuola, sostenendo di essere di essere la baby sitter. Ed esibendo sul cellulare la foto di una piccola alunna della materna della scuola dell'infanzia comunale Oberdan, in largo Ravizza. A raccontare la dinamica dell'episodio è il Messaggero, che informa che anche in altre scuole si è verificato il caso di una finta baby sitter. Provvidenzialmente il personale scolastico è stato insospettito dal comportamento della ragazza.