Il profilo Reddit di Paul McCartney è stato disattivato temporaneamente dopo che l’artista ha condiviso immagini del concerto al Fonda Theatre di Los Angeles. La piattaforma ha deciso di rimuovere l’account dell’ex Beatle, senza ulteriori dettagli sulla motivazione di questa azione. La sospensione riguarda specificamente la condivisione di contenuti legati a quella performance.

Paul McCartney è stato momentaneamente bannato da Reddit, a seguito della condivisione da parte dell’artista di immagini del concerto al Fonda Theatre di Los Angeles Paul McCarney, rimosso temporaneamente l’account Reddit. Il 28 marzo l’ex Beatles si è esibito con la seconda ed ultima serata alla venue californiana, alla presenza di grandi nomi del calibro di Stevie Nicks, Margot Robbie, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, John Mayer, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Watson e Ringo Starr, secondo quanto riportato da CNN. Al termine del concerto, “Macca” ha riattivato il suo account Reddit, rimasto inattivo per lungo tempo, per pubblicare le immagini dell’evento, dicendo ai fan che voleva condividere qualcosa con loro, dato che si trattava di un live dove non era previsto l’utilizzo del telefono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney, disattivato momentaneamente il profilo Reddit: ecco perchè

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