L’Italia ha preso parte ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, conclusi all’O2 Arena di Praga. Nonostante alcuni atleti abbiano gareggiato in condizioni non al massimo, la squadra ha offerto una prestazione complessivamente solida. Durante l’evento, un pattinatore italiano è stato riconosciuto come il miglior performer della manifestazione.

Seppur a mezzo servizio, l’Italia ha risposto presente anche ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna appena conclusa sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Con un roster contrassegnato da molteplici defezioni, il gruppo azzurro ha inciso lì dove poteva, centrando due ottimi piazzamenti in top 10 nelle prove individuali, merito di Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl, due atleti che hanno saputo mantenere alta l’asticella dall’inizio alla fine di questa annata sportiva. Il ruolo di MVP spetta alla trentina, capace di raccogliere addirittura la quinta piazza sfornando due programmi con pochissimi errori e mettendo sul piatto una personalità, un carisma, una personalità elegante quanto sofisticata che non ha eguali in tutto il panorama. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: l’Italia chiude la stagione con una prestazione solida ai Mondiali. Gutmann MVP

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