primario di ostetricia cercasi manca qui e in tutta la usl umbria 2

Si ricerca un primario di Ostetricia e Ginecologia per l’ospedale di Foligno e le strutture della Usl Umbria 2. La posizione è attualmente vacante, evidenziando la necessità di un professionista qualificato per garantire continuità assistenziale e qualità dei servizi. L’assenza di un primario in questa area coinvolge l’intero sistema sanitario locale, rendendo prioritario il reperimento di un esperto competente e disponibile.

"Manca il primario nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ ospedale di Foligno e in generale in tutte le strutture della Usl2 ". Così i consiglieri regionali Andrea Romizi e Laura Pernazza che nel question time hanno chiesto lumi alla Regione. In particolare hanno chiesto di “chiarire come sia possibile che la Usl Umbria 2 risulti, ad oggi, totalmente sprovvista di un primario di Ostetricia e Ginecologia in tutte le sedi ospedaliere e per quali ragioni non sia stato ancora bandito un concorso per la copertura del posto vacante". "Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Foligno dispone di personale con elevate competenze professionali e di una struttura storicamente centrale per il territorio della Usl – sottolinea Romizi – Da tempo sono state segnalate, anche formalmente, gravi criticità organizzative e gestionali relative ai servizi di Ostetricia e Ginecologia dell’intera Usl Umbria 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

