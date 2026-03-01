Infortunio sul lavoro nel distacco chi paga davvero quando la sicurezza manca

Un incidente sul lavoro si è verificato recentemente in un'azienda con un lavoratore distaccato coinvolto. La macchina su cui stava operando aveva dispositivi di sicurezza manomessi. Due società sono state coinvolte nel caso, e ora si attendono sviluppi sulle responsabilità e sui pagamenti relativi all'infortunio.