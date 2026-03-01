Infortunio sul lavoro nel distacco chi paga davvero quando la sicurezza manca

Un incidente sul lavoro si è verificato recentemente in un'azienda con un lavoratore distaccato coinvolto. La macchina su cui stava operando aveva dispositivi di sicurezza manomessi. Due società sono state coinvolte nel caso, e ora si attendono sviluppi sulle responsabilità e sui pagamenti relativi all'infortunio.

Un grave infortunio sul lavoro, una macchina con i dispositivi di sicurezza manomessi, un lavoratore distaccato e due società coinvolte. Su questo si è espressa recentemente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 16332026, che offre chiarimenti importanti su alcune questioni pratiche non marginali. Chi è responsabile quando il lavoratore è distaccato? Quando il comportamento del dipendente può ridurre o escludere il risarcimento? Che cosa accade se la polizza assicurativa non è stata pagata regolarmente? Vediamo insieme le risposte dei giudici su temi che riguardano il distacco, ossia un istituto diffuso nella prassi aziendale, che — per esigenze organizzative o produttive specifiche — consente a un’impresa di mettere temporaneamente a disposizione di un’altra un proprio dipendente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

