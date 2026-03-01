Infortunio sul lavoro nel distacco chi paga davvero quando la sicurezza manca
Un incidente sul lavoro si è verificato recentemente in un'azienda con un lavoratore distaccato coinvolto. La macchina su cui stava operando aveva dispositivi di sicurezza manomessi. Due società sono state coinvolte nel caso, e ora si attendono sviluppi sulle responsabilità e sui pagamenti relativi all'infortunio.
Un grave infortunio sul lavoro, una macchina con i dispositivi di sicurezza manomessi, un lavoratore distaccato e due società coinvolte. Su questo si è espressa recentemente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 16332026, che offre chiarimenti importanti su alcune questioni pratiche non marginali. Chi è responsabile quando il lavoratore è distaccato? Quando il comportamento del dipendente può ridurre o escludere il risarcimento? Che cosa accade se la polizza assicurativa non è stata pagata regolarmente? Vediamo insieme le risposte dei giudici su temi che riguardano il distacco, ossia un istituto diffuso nella prassi aziendale, che — per esigenze organizzative o produttive specifiche — consente a un’impresa di mettere temporaneamente a disposizione di un’altra un proprio dipendente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Decreto Sicurezza, manca l’intesa: slitta di un giorno il consiglio dei ministri. La Lega insiste sulla cauzione per chi manifesta: «Chi sbaglia paga»Slitta di un giorno il Consiglio dei ministri con cui il governo intende approvare il nuovo decreto Sicurezza.
Infortunio sul lavoro: se il dipendente accede nel plesso da ingresso secondario e cade la responsabilità di chi è?La ricorrente, docente universitaria, chiedeva la condanna dell'Università al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa...
Tutti gli aggiornamenti su Infortunio.
Temi più discussi: Infortuni sul lavoro in smart working, come funziona il risarcimento?; INAIL: infortuni e malattie professionali – quadro provvisorio del 2025; Blog | Come misuriamo davvero i morti sul lavoro?; Infortuni sul lavoro in lieve aumento nel 2025, crescono anche le malattie professionali.
Infortunio sul lavoro nel distacco, chi paga davvero quando la sicurezza mancaIncidente durante il distacco: responsabilità, concorso di colpa e assicurazione. Cosa ha deciso la Cassazione 1633/2026 ... quifinanza.it
Infortuni lavoro e malattie professionali: boom di denunce INAIL per patologie e incidentiI dati INAIL all’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia relativi al 2025. pmi.it
#Cancellieri: “Sono guarito dall’infortunio, ma un mio momento privato mi ha rallentato” x.com
Infortunio in smart working Può coprirti l’INAIL: conta cosa stavi facendo, non dove. Subito: certificato medico, avvisa il datore, ricostruisci orario e dinamica. - facebook.com facebook