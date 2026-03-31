Nel Casertano è stata inaugurata una nuova passerella pedonale sul fiume Volturno, realizzata per collegare la frazione di Brezza con il centro di Grazzanise. L’opera, di natura ingegneristica, si distingue per la sua funzione di connessione tra due zone della stessa comunità. La struttura rappresenta un intervento volto a facilitare il passaggio tra le due località, migliorando l’accessibilità e la mobilità dei residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata varata la nuova passerella pedonale sul fiume Volturno, un’opera ingegneristica dal forte valore simbolico destinata a collegare stabilmente la comunità di Brezza con il centro di Grazzanise, in provincia di Caserta. La struttura è stata realizzata sul percorso del vecchio ponte di tipo Bailey andato in rovina, recuperando così un collegamento storico tra le due sponde. Costruita in acciaio ‘Corten’, la passerella ha una campata unica di sessantuno metri e una larghezza di due metri e sessanta centimetri, poggia su solide spalle in calcestruzzo armato e si inserisce in un’area caratterizzata da un naturale dislivello verso il fiume. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel Casertano la passerella pedonale sul Volturno. ‘Ponti servono ad unire’

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