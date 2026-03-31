La passerella ciclopedonale sul fiume Adda, costruita con un investimento di 4 milioni di euro e realizzata per conto dell'Aipo, è crollata per la quinta volta. La struttura collega Crotta d'Adda a Maccastorna ed è stata finanziata dalla Regione Lombardia. Il cedimento si è verificato di nuovo, coinvolgendo una componente della passerella che si trova nel territorio di Crotta d'Adda.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Un progetto ambizioso, ma il cui compimento sembra sempre più lontano e sta ormai perdendo credibilità agli occhi di cittadini e amministratori locali. L'ultimo crollo si è verificato nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. A venire giù questa volta è stata la parte della passerella più vicina alla sponda lodigiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'unica parte rimasta appesa al viadotto, raggiunti dal sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni. Gli altri crolli si erano verificati tra il 13, il 16 e il 19 febbraio, poi di nuovo il primo marzo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - È costata 4 milioni di euro, ma la passerella ciclopedonale sul fiume Adda è crollata per la quinta volta

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