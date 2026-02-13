Maccastorna crolla la passerella ciclopedonale ancora in costruzione e finisce nell’Adda

A Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità. La struttura, che stava per essere completata, si è improvvisamente sgretolata, perdendo l’equilibrio e finendo nel fiume. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma i lavori sono temporaneamente interrotti e si aspetta una verifica approfondita. La notizia ha suscitato sorpresa tra i residenti, che spesso attraversano quel tratto per raggiungere i sentieri ciclabili.

Maccastorna (Lodi), 13 febbraio 2026 – Il silenzio della mattina lungo le rive dell'Adda è stato squarciato poco dopo mezzogiorno da un boato. Una sezione di circa 30 metri della nuova passerella ciclopedonale in costruzione lungo la provinciale 196 attaccata al ponte, tra i comuni di Maccastorna e Crotta d'Adda, un'opera strategica da 4 milioni di euro destinata a collegare il Lodigiano al Cremonese, è improvvisamente collassata finendo nel fiume. Il cedimento è avvenuto lungo la tratta deserta in quel momento, ma l'entità del crollo ha fatto scattare immediatamente la mobilitazione in massa dei vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Cremona, supportati dal nucleo Sommozzatori e dall'elicottero Drago decollato da Varese che ha sorvolato la zona.