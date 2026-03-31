Venerdì prossimo si discuterà nuovamente della richiesta di autorizzazione per Pasquetta Land 2026, che si terrà nel Parco De Mita di Benevento il giorno di Pasquetta. La prefettura ha richiesto ulteriore documentazione prima di concedere il nulla osta necessario per lo svolgimento dell’evento. La decisione definitiva dipenderà dall’esame di questi documenti aggiuntivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Se ne riparlerà venerdì prossimo per la concessione del nulla osta allo svolgimento di Pasquetta Land 2026 presso il Parco De Mita di Benevento il lunedì dell’Angelo. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, riunito oggi sotto la presidenza del Prefetto Rafaela Moscarella, ha infatti deciso di acquisire dagli organizzatori ulteriore documentazione comprovante l’adozione, da parte dei promotori, delle misure e delle precauzioni necessarie a garantire la partecipazione in tutta tranquillità per tutti coloro hanno acquistato il biglietto d’ingresso all’area pubblica, che insiste tra il Piazzale Catullo e la sponda del fiume Sabato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquetta Land 2026: se ne riparla venerdì per il via libera ufficiale. Prefettura chiede ulteriore documentazione

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