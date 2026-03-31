Pasquetta in città l’incanto dell’arte sulle Vie del Sacro

Durante il lunedì di Pasquetta, la città si anima con eventi culturali organizzati dalla Fondazione Bernareggi, che propone la quarta edizione di un programma dedicato alle vie del Sacro. Sono previste visite guidate e percorsi inediti che permettono di osservare opere d’arte e partecipare a performance dal vivo. L’iniziativa offre un'occasione di scoperta e approfondimento per i visitatori.

LA QUARTA EDIZIONE. Fondazione Bernareggi propone un lunedì ricco di opportunità: visite guidate e percorsi inediti per ammirare capolavori e intense performance. Una Pasquetta diversa, vissuta come esperienza di bellezza condivisa nel cuore di Bergamo. Torna lunedì di Pasqua la quarta edizione di Pasquetta sulle Vie del Sacro, iniziativa promossa dalla Fondazione Adriano Bernareggi nell’ambito del progetto Le Vie del Sacro, che invita cittadini e visitatori a riscoprire Città Alta attraverso un cammino tra arte, storia e spiritualità. L’edizione 2026 si sviluppa interamente al centro di Bergamo, nel cuore della Chiesa, in un percorso... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pasquetta in città, l’incanto dell’arte sulle Vie del Sacro Articoli correlati "Paesaggi d’incanto": riparte il programma espositivo all’Officina dell’ArteAll’Officina dell’arte riparte il programma espositivo con una nuova proposta artistica dedicata alla pittura di paesaggio. Dall’incanto del Monte Piana al Rifugio Città di Carpi. Emozioni infinite in alta quotadi Egidio Scala Sul finire dell’inverno, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il sole si riflette sulle cime ancora innevate: è questo il... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Pasquetta in città, l’incanto dell’arte sulle Vie del Sacro; Settimana Santa 2026 a Sassari: programma completo dal 29 marzo al 6 aprile, tutti gli eventi fino a Pasquetta; Pasqua al museo gratis nei musei statali della Toscana; Settimana Santa a Sassari, tutti gli appuntamenti fino al concerto di Pasquetta. Pasquetta in città, l’incanto dell’arte sulle Vie del SacroFondazione Bernareggi propone un lunedì ricco di opportunità: visite guidate e percorsi inediti per ammirare capolavori e intense performance. ecodibergamo.it PASQUETTA SULLE VIE DEL SACRO / eventi speciali: UNA FESTA, TUTTI INSIEME - il circo nel cortile partecipa anche tu:https://pasquettasulleviedelsacro.eventbrite.it Spazio Circo realizza per Le Vie del Sacro una performance inedita in cui suoni, luci e m - facebook.com facebook