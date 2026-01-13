Paesaggi d’incanto | riparte il programma espositivo all’Officina dell’Arte

L’Officina dell’Arte riprende il suo percorso espositivo con una nuova mostra dedicata alla pittura di paesaggio. L’esposizione propone un approfondimento sulle diverse interpretazioni artistiche del paesaggio, offrendo uno sguardo attento e raffinato sulle atmosfere e i dettagli della natura. Un’occasione per riscoprire il valore espressivo di questa tematica attraverso opere di artisti contemporanei e storici.

All’Officina dell’arte riparte il programma espositivo con una nuova proposta artistica dedicata alla pittura di paesaggio. Sabato 17 gennaio alle ore 17,30 si terrà l’inaugurazione della mostra personale "Paesaggi d’incanto" della pittrice lodigiana Enrica Groppi, un appuntamento che segna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Lavoro, a Bollate il carcere cerca Capo d’Arte dell’officina meccanica Leggi anche: "Geometrie", all’Officina dell’arte la mostra personale di Giorgio Denti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. PIACERE ITALIA Viaggio di emozioni sull'Etna in attività tra sole, fuoco e neve nella natura d'incanto siciliana In questa puntata di Piacere Italia, Giulia Regain ci guida in un viaggio sull’Etna: un racconto fatto di fuoco e terra, paesaggi unici e storie che raccont - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.