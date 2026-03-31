Pasquetta a Villa Tasca | anche quest' anno arrustuta e caccia alle uova nel parco
Per la giornata di Pasquetta, Villa Tasca ha organizzato nuovamente le consuete attività, tra cui l'
Anche quest'anno per Pasquetta Villa Tasca propone, come ormai da tradizione, l"arrustuta" e la caccia alle uova. Lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 18, il parco organizza una giornata speciale per grandi e piccini. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 divertimento assicurato per i bambini che tra i sentieri incantati del Giardino romantico conosceranno il Re dei conigli, scopriranno la tana del Bianconiglio, daranno il cibo ai cigni e seguendo gli indizi troveranno un cesto pieno di ovetti di Pasqua. E per concludere si scateneranno con la baby dance. Modalità di ingresso: ticket giornaliero 9 euro I bambini fino ai 3 anni d’età entrano gratuitamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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