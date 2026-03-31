Per la giornata di Pasquetta, Villa Tasca ha organizzato nuovamente le consuete attività, tra cui l'

Anche quest'anno per Pasquetta Villa Tasca propone, come ormai da tradizione, l"arrustuta" e la caccia alle uova. Lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 18, il parco organizza una giornata speciale per grandi e piccini. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 divertimento assicurato per i bambini che tra i sentieri incantati del Giardino romantico conosceranno il Re dei conigli, scopriranno la tana del Bianconiglio, daranno il cibo ai cigni e seguendo gli indizi troveranno un cesto pieno di ovetti di Pasqua. E per concludere si scateneranno con la baby dance. Modalità di ingresso: ticket giornaliero 9 euro I bambini fino ai 3 anni d’età entrano gratuitamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Pasquetta a Villa Tasca: anche quest'anno "arrustuta" e caccia alle uova nel parco

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