' Caccia alle uova' alla Villa Bellini

Alla Villa Bellini si svolge la tradizionale caccia alle uova, con centinaia di bambini che portano i loro cestini e famiglie che passeggiano tra i vialetti del parco. L'evento coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in uno dei giardini più noti d’Italia, attirando visitatori di diverse età. La manifestazione si tiene durante una giornata di sole e si svolge senza incidenti.

Una città che unisce: centinaia di bambini con il cestino tra le mani, famiglie che camminano tra i viali storici di uno dei giardini più belli d'Italia. A Catania la Pasqua si festeggia all'aria aperta con uno degli appuntamenti family più attesi del Sud: la "Caccia alle Uova di Pasqua" alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it