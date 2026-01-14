Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia | Accademia di Santa Sofia | dal Contemporaneo al Classicismo

Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo. In collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università del Sannio e Banco BPM, l’evento offre un’occasione di approfondimento e ascolto tra le corde degli archi, inserendosi nel cartellone artistico 2025/26. Un momento di cultura e dialogo tra diverse epoche musicali, pensato per un pubblico interessato alla qualità e alla tradizione.

Un viaggio tra contemporaneo e classicismo attraverso le corde degli archi. Quarto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell'Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio " Nicola Sala ", l'Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 17 gennaio, alle ore 19, sul palco dell'Auditorium "Sant'Agostino" di Benevento si è esibirà " Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo". Gli studi per archi n° 1 e n° 5 op. 44 di Paul Hindemith fanno parte di una raccolta di 5 brani composti seguendo la sua concezione luterana della musica che assegna all'arte dei suoni una funzione educativa e di edificazione spirituale.

