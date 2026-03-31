Pasqua sotto controllo | 60 agenti della Municipale in campo tra centro e mare

Durante la settimana di Pasqua, 60 agenti della Polizia locale sono stati impiegati tra il centro e le aree marine per garantire il controllo del territorio e la gestione della viabilità. L'intervento si è concentrato sull'aumento della presenza in divisa nelle zone di maggiore afflusso, con attività di pattugliamento e monitoraggio continuo. La disposizione del personale è rimasta in vigore per l'intera settimana.

Per l’intera settimana di Pasqua, la Polizia locale ha previsto uno speciale impegno allo scopo di aumentare la presenza di personale in divisa, destinato al presidio del territorio e della viabilità. In particolare, per le giornate di Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta sono previsti complessivamente 60 operatori, suddivisi su tre turni di lavoro (mattino, pomeriggio e sera), a cui si unirà il personale del Nucleo Sicurezza Urbana, della squadra di Polizia giudiziaria e del nucleo dell'unità cinofila. Questi ultimi, oltre al normale controllo del territorio, saranno impegnati in servizi specifici di contrasto allo spaccio e per la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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