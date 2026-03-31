Pasqua pasticceri al lavoro | Quest’anno successo per l’uovo artigianale

Con l’arrivo della Pasqua, i pasticceri si sono messi al lavoro per preparare le specialità della stagione. Tra le creazioni più richieste ci sono le uova artigianali, che stanno registrando un aumento di vendite rispetto all’anno precedente. La produzione si concentra principalmente sulle uova di cioccolato realizzate a mano, con diverse varianti di ripieno e decorazioni. La pasticceria locale ha confermato il successo delle sue creazioni pasquali.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, spazio ai pasticceri. Come Stefano Marini, titolare della storica e omonima pasticceria. Tra tradizione e nuove tendenze, il conto alla rovescia per la festa è già cominciato. Marini, cosa sta cambiando nella scelta delle uova di Pasqua? "L’uovo artigianale, quest’anno, segna un grande ritorno. Le persone stanno rinunciando ai prodotti industriali e tornano sull’artigianale, perché il cioccolato lavorato a mano mantiene le sue caratteristiche intatte anche per mesi. È una scelta di qualità e consapevolezza". Quali sono i gusti più richiesti e le tendenze del momento? "Si parte sempre dalle basi classiche, latte o fondente, ma poi ci si sposta su nocciola, pistacchio e anche gusti più innovativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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