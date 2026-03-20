Per Pasqua 2026, Louis Vuitton presenta un uovo di cioccolato dal valore di 250 euro, definito dalla Maison come un vero e proprio oggetto di culto commestibile. La borsa di Louis Vuitton di quest’anno si trasforma in un dolce di stagione, senza rinunciare alla cifra elevata, e diventa il simbolo di un’edizione speciale per le festività pasquali.

Per Pasqua 2026 Louis Vuitton non si limita a sfornare un dolce di stagione: lancia un vero oggetto di culto commestibile. La Maison francese celebra la Pasqua con il Sac Œuf Jaune, una borsa di cioccolato realizzata da Maxime Frédéric – il pasticcere di punta della casa – presso la boutique di cioccolateria a Parigi. Tutto nasce da un’idea firmata Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna di Louis Vuitton: nel 2019, per la sfilata Primavera-Estate, debutta la celebre Egg Bag, la borsa a forma di uovo che diventa quasi immediatamente un must-have della Maison. Sette anni dopo, quella stessa silhouette viene reinterpretata non in pelle, ma in cioccolato fondente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La borsa di Louis Vuitton quest’anno si mangia: ecco l’uovo di Pasqua della Maison, dal costo di 250€

Articoli correlati

L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euroQuando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric.

Ruba borsa di Louis Vuitton e la rivende. Il piano della colf infedeleSecondo quanto appreso, la donna era impiegata in un appartamento in zona Parioli.

Una raccolta di contenuti su Louis Vuitton

Temi più discussi: La borsa Louis Vuitton monogram Squire East West di Alysa Liu è un omaggio silenzioso all'icona Alma ma in versione smart; Cartier e Louis Vuitton falsi, il tesoro nascosto tra i capannoni di Roma sud-ovest; L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euro; Louis Vuitton Autunno-Inverno 2026/27: ritorno alla Natura.

L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euroQuando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric ... fanpage.it

L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton è una borsa di cioccolato da 250euroFirmato Louis Vuitton e realizzato dal pastry chef Maxime Frédéric, l’uovo di Pasqua 2026 della celebre maison è una fedele reinterpretazione di una delle più iconiche borse presentate nella sfilata P ... 105.net

Un percorso enorme alla Fondation Louis Vuitton, con 300 opere in tutti gli spazi e nel giardino - facebook.com facebook

Da i chocker di Louis Vuitton agli orecchini piercing di Balenciaga. Ecco una guida – un po' da fan – dei gioielli visti sfilare nelle ultime settimane della moda x.com