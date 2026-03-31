Pasqua in musica Le note eterne di due ’giganti’

Domani sera alle 21 si terrà al Palazzo delle Esposizioni di Empoli il tradizionale Concerto di Pasqua organizzato dal Centro Studi Musicali Busoni. L’evento vedrà esibirsi due giovani interpreti, scelti per rappresentare due figure di rilievo nella musica contemporanea. L’iniziativa si inserisce nella serie di concerti annuali dedicati alle festività pasquali, offrendo un’occasione di ascolto e confronto tra artisti emergenti.

EMPOLI Torna puntuale come sempre il Concerto di Pasqua targato Centro Studi Musicali Busoni. L’appuntamento è per domani sera alle 21 al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, con due già affermati interpreti della nuova generazione per un programma che metterà a confronto due ‘giganti’ della musica. A guidare dal podio l’ Orchestra della Toscana sarà infatti il direttore Min Gyu Song, primo coreano a vincere il Cantelli e dal 2025 assistente alla Seoul Philharmonic accanto a Jaap van Zweden, mentre il violino solista sarà quello di Simon Zhu, Premio Paganini 2023, che ha suonato dal Louvre alla Guildhall di Londra, dove ha imbracciato il "Cannone" di Paganini, con profondità musicale e naturalezza interpretativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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