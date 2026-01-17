A Porcia un concerto dedicato a due giganti della musica | Wagner e Brahms

Sabato 17 gennaio 2026, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese in Roraipiccolo a Porcia, si terrà il Concerto Wagner - Brahms: l'incontro - scontro tra due giganti con l'ensemble Roma Tre Orchestra e Andrea Mancini, vincitore del Concorso Internazionale "Città di Porcia" edizione corno 2025. Matteo Morbidelli e Sophia Azzollini (violino), Mariama Coly (viola), Verena Seba (violoncello), Lucie Monjanel (mezzosoprano) e Matteo Bevilacqua (pianoforte) eseguiranno insieme al cornista musiche di Schumann, Wagner e Brahms. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici della Musica "Salvador Gandino" in collaborazione con RiMe MuTe.

