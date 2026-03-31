Pasqua e Ponte del 25 aprile 2026 | treni straordinari in Campania

In vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile del 2026, Trenitalia ha annunciato un aumento dei collegamenti ferroviari in Campania. L'azienda ferroviaria, in accordo con la Regione, ha predisposto treni straordinari per gestire l’afflusso di viaggiatori e turisti previsto durante questo periodo. La decisione mira a facilitare gli spostamenti nella regione durante le giornate di festa.

In occasione delle festività pasquali e del ponte primaverile del 25 aprile, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pasqua e Ponte del 25 aprile 2026: treni straordinari in Campania Articoli correlati Trenitalia, più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprilePiù treni e più posti disponibili in Campania in vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Sicilia Express Pasqua: partono i treni low cost da Torino per Palermo e Siracusa il 2 aprile. Biglietti dal 22 marzoTorna il Sicilia Express per Pasqua: treni low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile L'articolo . Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Pasqua al porto di Riccione: artigianato, creatività e sound d’avanguardia; Al via oggi i lavori di dragaggio del Porto Canale, termineranno entro Pasqua. Finanziato il ripristino del ponte pedonale su Viale 2 Giugno.; Chiusura uffici comunali sabato 4 aprile e sabato 4 maggio 2026; Scuole chiuse ad aprile: tutte le date tra Pasqua e ponti da segnare. Ponte di Pasqua, Salerno apre i suoi tesori culturali, il Castello Arechi e la MinervaStampa Salerno si prepara al primo esame turistico di Primavera con il ponte per le festività pasquali. E lo fa anche – come riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola grazie a una serie di ap ... salernonotizie.it Rio e ponte del Megio (sestiere di Santa Croce) © 2018 - facebook.com facebook "Il ponte non è un ponte per il Sud, è un ponte per tutto il mondo, soprattutto in un momento difficile come questo. Troppe guerre, già speravamo che finisse quella fra Russia e Ucraina e spero che tutti ci mettano del loro, non per portarla avanti per altri anni, m x.com