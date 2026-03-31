Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, le colline della Valpolicella si riempiono di visitatori che cercano di godersi i sapori locali e il paesaggio primaverile. Le strade e le piazze del territorio si popolano di persone, mentre i ristoranti e le cantine offrono menu tradizionali e degustazioni. La zona si prepara ad accogliere chi desidera trascorrere le festività immerso nelle atmosfere di questa regione.

Mentre la primavera dipinge di verde le colline di Negrar, c’è un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciar spazio alla convivialità e ai sapori autentici. Quest’anno, per i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta, la Cantina Vogadori apre le sue porte a chi desidera fuggire dal caos cittadino e immergersi nel cuore pulsante della Valpolicella Classica. Festeggiare la Pasqua in cantina è un’esperienza sensoriale completa. I fratelli Vogadori accolgono gli ospiti con il calore tipico di una gestione familiare, guidandoli alla scoperta dei segreti dell'appassimento e della vinificazione. Durante l'evento, i protagonisti saranno i grandi vini della cantina come: • L’Amarone della Valpolicella: Il re indiscusso, perfetto per accompagnare i piatti robusti della tradizione pasquale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Pasqua e Pasquetta in Valpolicella

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