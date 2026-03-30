Sabato alle 18, al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, si tiene lo spettacolo per bambini intitolato

Un modo originale e divertente per trascorrere la Pasqua insieme grandi e piccini è quello di venire al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, sabato alle ore 18.00 e domenica alle 11.00 per assistere ad uno spettacolo di burattini ricco sorprese, giochi e, naturalmente, risate: “Pasqua, Pasquetta e Pasqualino”. Protagonista la famiglia Mastronardi, nata dalla fantasia di Letizia Catarraso, che realizza e anima anche ai burattini: una famiglia normale, solo un po’ più buffa! E, per le feste, nella loro casa, ne capitano di tutti i colori! Altro che le sorprese dall’uovo! Ingresso 5 euro. Prenotazione al 330843843. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Spettacolo per bambini "Pasqua, Pasquetta e Pasqualino"

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