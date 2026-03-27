Per le festività di Pasqua e Pasquetta, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza diverse attività presso la Villa dei Vescovi. Le iniziative includono picnic nei giardini monumentali e nei parchi storici con cesti di prodotti locali primaverili, giochi campestri e caccia alle uova. Sono previste anche visite guidate, passeggiate ed escursioni nel sito.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per Pasqua e Pasquetta 2026. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta dei Beni della Fondazione, e per riscoprire il piacere del tempo lento da passare insieme ai propri cari, godendo della spensieratezza dei primi giorni di primavera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Pasqua e Pasquetta a Villa dei Vescovi

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