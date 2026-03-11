Deruta e Perugia unite nell' evento Pasqua d' Artista storie di cioccolato e ceramiche | il programma

Da mercoledì 3 a sabato 6 aprile, Perugia e Deruta ospitano l’evento “Pasqua d’artista”, dedicato alle tradizioni di ceramica e cioccolato. Durante questa manifestazione, le due città saranno animate da esposizioni, laboratori e iniziative che mettono in risalto l’artigianato locale e le creazioni artistiche legate alla Pasqua. La manifestazione coinvolge diverse location di entrambe le città e si svolge su più giorni.

"Pasqua d'artista, storie di ceramica e cioccolato": è il grande evento in programma a Perugia e Deruta dal 3 al 6 aprile. Un appuntamento a cura di Comune di Perugia e Comune di Deruta, in collaborazione e con il patrocinio di: ministero del Made in Italy, Regione Umbria, consorzio Perugia in.