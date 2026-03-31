In occasione della Pasqua, i siti della Rete Museale saranno aperti al pubblico con un orario speciale. La decisione riguarda tutte le strutture gestite dalla rete, che resteranno accessibili durante il fine settimana di festività. La misura è stata comunicata ufficialmente dalla Provincia di Benevento, coinvolgendo il presidente e gli organizzatori delle strutture museali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l’Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house della Provincia che gestisce la rete museale, Raffaele Del Vecchio, rendono noto che in occasione della Santa Pasqua 2026, i siti della Rete Museale di Benevento saranno aperti al pubblico in orario straordinario. Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, saranno aperti al pubblico i seguenti siti: – Museo del Sannio – Museo Arcos – S. Ilario Il MUSA resterà chiuso. L’apertura straordinaria si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Benevento per incentivare il turismo e la fruizione dei beni culturali nel territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasqua, apertura straordinaria al pubblico dei siti della Rete Museale

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