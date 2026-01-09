Il pomeriggio dei quadri viventi visita e laboratorio per bambini alla Galleria Ricci Oddi
Il pomeriggio dei quadri viventi è un’opportunità per bambini di scoprire l’arte attraverso un laboratorio presso la Galleria Ricci Oddi. Sabato 17 gennaio alle ore 16, i partecipanti potranno reinterpretare i personaggi dei dipinti esposti, utilizzando semplici travestimenti e improvvisando interpretazioni. Un’attività pensata per stimolare la creatività e l’interesse verso l’arte in un contesto educativo e coinvolgente.
Sabato 17 gennaio alle ore 16 alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi un laboratorio in cui i giovani partecipanti diventeranno protagonisti delle opere d’arte!Con l’aiuto di semplici travestimenti, interpreteranno i personaggi di alcuni dipinti esposti in Galleria, dando loro voce, movimento e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Arte senza pausa, la Galleria Ricci Oddi aperta anche nel weekend di Ognissanti
Leggi anche: Klimt e altre 70 opere della Ricci Oddi in mostra a Seul: «Per la galleria 220mila euro, quasi l’incasso di 4 anni»
Un concerto imperdibile! Vi aspettiamo il 5 gennaio per un pomeriggio speciale tra musica, fotografie e quadri... L' atmosfera alla Scuola di Belle Arti è sempre magica. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.