Il pomeriggio dei quadri viventi visita e laboratorio per bambini alla Galleria Ricci Oddi

Il pomeriggio dei quadri viventi è un’opportunità per bambini di scoprire l’arte attraverso un laboratorio presso la Galleria Ricci Oddi. Sabato 17 gennaio alle ore 16, i partecipanti potranno reinterpretare i personaggi dei dipinti esposti, utilizzando semplici travestimenti e improvvisando interpretazioni. Un’attività pensata per stimolare la creatività e l’interesse verso l’arte in un contesto educativo e coinvolgente.

