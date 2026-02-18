Bambini soldato le giovani vittime dei conflitti al centro di un seminario in città

Un seminario dedicato ai bambini soldato si svolge in città, dopo che recenti rapporti hanno mostrato come i minorenni siano spesso costretti a partecipare ai combattimenti. La discussione si concentra sulle storie di ragazzi che vengono arruolati contro la loro volontà e costretti a vivere in zone di guerra. Durante l'incontro si parlerà di casi concreti di bambini rapiti e forzati a combattere, evidenziando come le armi cambino il loro destino.

Un seminario, dal titolo ‘Bambini soldato: vittime e attori forzati all’interno dei conflitti armati’. E’ quello che si terrà venerdì 20, dalle 15 alle 17.30, alla Sala della Musica di via Boccaleone. L’evento, interamente finanziato dal Fondo Culturale dell’Università di Ferrara, vedrà la partecipazione di Luca Jourdan (Università di Bologna), Alessandra Annoni (Università di Ferrara) e Paola Comito. L'incontro analizzerà la drammatica realtà dei minori nei conflitti bellici sotto una duplice veste: quella della responsabilità penale internazionale e quella, altrettanto cruciale, del recupero dei traumi psicologici subiti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

UNICEF/Giornata contro l’uso dei bambini soldato: ad Haiti triplicato il numero di bambini reclutati in un anno Ad Haiti, in occasione della Giornata contro l’uso dei bambini soldato, l’UNICEF ha denunciato che il numero di bambini reclutati dalle bande armate è triplicato in un solo anno, un aumento legato alle crescenti tensioni e alla crisi umanitaria che ha costretto oltre 1,4 milioni di persone a lasciare le proprie case, più della metà delle quali sono bambini.

