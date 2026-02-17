' La città fragile' i bambini della scuola elementare esplorano la città e il punto di vista dei più fragili

La scuola primaria Carducci di Cesena ha deciso di coinvolgere i bambini nell’esplorazione della città, per capire meglio le difficoltà di chi vive in condizioni di fragilità. I bambini percorrono le strade, osservano i servizi e si mettono nei panni di chi ha bisogno di aiuto, per conoscere più da vicino il mondo dei più deboli. La scelta nasce dall’idea di usare la città come un’aula a cielo aperto, dove i piccoli studenti possono imparare attraverso esperienze concrete. La scuola ha sempre puntato a un metodo educativo che unisce insegnamenti tradizionali e innovazioni pedagogiche sul territorio.

Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla Povertà educativa minorile C’è una scuola, a Cesena, che ha scelto di trasformare la città in un’aula a cielo aperto. È la scuola primaria Carducci, realtà educativa che negli anni ha costruito un’offerta formativa capace di coniugare solidità didattica, innovazione pedagogica e forte radicamento nel territorio. “Ne è un esempio il percorso ‘La città fragile’- viene spiegato in una nota - un laboratorio di educazione civica che ha coinvolto le classi quinte in un’esperienza intensa e significativa: esplorare cinque luoghi pubblici cittadini assumendo il punto di vista delle persone più vulnerabili.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

