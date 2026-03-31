Pasqua al Bioparco | tra natura e scoperte sotto il guscio

Dal 3 al 5 aprile 2026, il Bioparco di Roma organizza iniziative speciali dedicate alle famiglie, con attività a tema uova e il mondo animale. Durante questi giorni, i visitatori potranno partecipare a eventi e scoperte legate alla natura e agli ambienti degli animali, in occasione delle celebrazioni pasquali. L’ingresso sarà aperto al pubblico per l’intera durata della manifestazione.

Cosa: Iniziative speciali per le famiglie a tema uova e mondo animale. Dove e Quando: Bioparco di Roma; 3, 4 e 5 aprile 2026. Perché: Un’esperienza ludico-didattica che unisce il divertimento della caccia al tesoro alla scoperta scientifica delle specie animali. Il Bioparco di Roma si prepara a celebrare le festività pasquali trasformandosi in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla scoperta dei segreti della natura. Nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile 2026, lo storico giardino zoologico della Capitale propone un ricco calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere le famiglie in un percorso di conoscenza che va ben oltre la classica scampagnata fuori porta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Pasqua al Bioparco: tra natura e scoperte sotto il guscio Articoli correlati Roma: Pasqua al Bioparco con iniziative per famiglie a tema uova e animaliDurante le festività pasquali, nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile, il Bioparco di Roma offrirà una serie di attività... Leggi anche: Natura, scoperte e riuso: tutte le attività di gennaio al Muba