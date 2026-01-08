Natura scoperte e riuso | tutte le attività di gennaio al Muba

A gennaio, il Muba – Museo dei bambini – propone un ricco programma di attività dedicate a natura, scoperta e riuso. Attraverso laboratori e iniziative, bambini e famiglie potranno esplorare materiali di riciclo, vivere avventure e riscoprire il valore delle risorse naturali. Un'occasione per imparare giocando e promuovere comportamenti sostenibili in modo coinvolgente e educativo.

Materiali di riuso, avventure ed esplorazioni: a gennaio riprendono le attività al Muba - il Museo dei bambini - con nuove proposte per bambini e famiglie.Tutte le attività di gennaio al Muba. Connessioni (3-8 anni): la mostra-gioco per esplorare il mondo, noi stessi e le relazioni che ci legano. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

