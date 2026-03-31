Pasqua a Windsor | assenti Beatrice ed Eugenie tornano William e Kate

Durante i preparativi pasquali nella famiglia reale, le principesse Beatrice ed Eugenie non prenderanno parte alla tradizionale funzione religiosa della domenica di Pasqua al Castello di Windsor. Al loro posto, saranno presenti il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, mentre le principesse non sono state viste in pubblico durante l’evento. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni dell’assenza.