Pasqua a Windsor | assenti Beatrice ed Eugenie tornano William e Kate
Durante i preparativi pasquali nella famiglia reale, le principesse Beatrice ed Eugenie non prenderanno parte alla tradizionale funzione religiosa della domenica di Pasqua al Castello di Windsor. Al loro posto, saranno presenti il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, mentre le principesse non sono state viste in pubblico durante l’evento. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni dell’assenza.
(Adnkronos) – Preparativi pasquali nella royal family. Le principesse Beatrice ed Eugenie non parteciperanno alla tradizionale funzione religiosa della famiglia reale la domenica di Pasqua al Castello di Windsor. Le figlie di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson avrebbero "piani alternativi" per le festività. Re Carlo e la regina Camilla saranno presenti alla messa del mattino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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