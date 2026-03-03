Il Principe William ha imposto un divieto alle principesse Eugenie e Beatrice di York di scattare foto con altre membri della famiglia reale. La decisione si lega alle conseguenze della caduta dell'ex principe Andrea, coinvolgendo le sue figlie. Secondo la stampa inglese, alle due principesse sarebbe stato anche vietato l'accesso al Royal Ascot, limitando così la loro presenza in determinati eventi pubblici.

La caduta dell' ex principe Andrea coinvolge anche le figlie Eugenie e Beatrice. Secondo la stampa inglese, infatti, i componenti della famiglia reale "non possono scattare foto" con le due principesse e alle due reali sarebbe stato addirittura "vietato" l'ingresso al Royal Ascot. Insomma, non bastavano lo sfratto dalla Royal Lodge di Windsor e la perdita dei titoli reali per Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson, nel mirino delle restrizioni sono finite anche le principesse Eugenie e Beatrice di York. Il divieto per il Royal Ascot. A causa del legame di Andrew e Sarah con Jeffrey Epstein, finito alcentro di un caso internazionale per abusi sessuali e pedofilia, ledue principesse starebbero subendo ostracismo da parte della RoyalFamily. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fuori dalle foto di famiglia": il divieto del Principe William su Eugenie e Beatrice di York

