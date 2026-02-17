Epstein nuovi documenti scuotono la Royal Family | citate Beatrice ed Eugenie

Nuovi documenti giudiziari pubblicati negli Stati Uniti rivelano collegamenti tra Jeffrey Epstein e membri della Royal Family britannica, coinvolgendo le principesse Beatrice ed Eugenie. La divulgazione, avvenuta come parte delle richieste di trasparenza del Dipartimento di Giustizia, mostra come alcune conversazioni tra Epstein e le principesse siano state indicate come prove nei fascicoli processuali. La presenza di email e messaggi scambiati tra Epstein e le due sorelle solleva ora numerosi dubbi sulla loro eventuale conoscenza delle attività dell’ex finanziere.

La nuova pubblicazione di documenti giudiziari legati al caso Jeffrey Epstein, diffusa negli Stati Uniti nell'ambito delle iniziative di trasparenza del Dipartimento di Giustizia, sta riaccendendo l'attenzione globale sulle relazioni dell'ex finanziere con ambienti di potere occidentali. Tra i nomi che compaiono nei materiali resi pubblici figurano anche quelli delle principesse britanniche Beatrice ed Eugenie di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson. La loro presenza nei file non corrisponde a imputazioni o accuse dirette, ma rappresenta un elemento di forte impatto mediatico perché amplia il raggio dell'imbarazzo che da anni circonda la famiglia York.