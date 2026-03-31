Pasqua a Palazzo Tursi con caccia alle uova giochi e laboratori per bambini e famiglie

Palazzo Tursi ospita nuovamente eventi per famiglie e bambini in occasione della Pasqua. La struttura propone un programma che include caccia alle uova, giochi, animazioni e laboratori specifici per i più piccoli. L’iniziativa si svolge all’interno della sede, coinvolgendo i partecipanti in attività pensate per questa ricorrenza. L’evento si svolge durante il fine settimana pasquale, con accesso gratuito.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Palazzo Tursi torna ad accogliere bambini e famiglie con un ricco programma di giochi, animazioni e laboratori dedicati alla Pasqua. Nelle giornate di giovedì 2 (ore 15-19), venerdì 3 (ore 10-13 e 14-19) e sabato 4 aprile (ore 10-13 e 14-19), i più piccoli potranno partecipare a numerose attività pensate per celebrare in modo creativo e divertente i simboli e i colori della tradizione pasquale. Tra le proposte principali spicca la caccia alle uova, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove divertenti per conquistare golosi ovetti di cioccolato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Festival dell’Acquasola 2026 con giochi, laboratori per bambini e caccia alle uovaLa giornata sarà animata da associazioni culturali e sportive del quartiere e professionisti dello spettacolo per bambini, i quali presenteranno...

Pasqua 2026, uno spettacolo per bambini e una speciale caccia alle uovaDomenica 29 marzo al Teatro Martinitt va in scena lo spettacolo ‘Amici impossibili’, all'interno della rassegna teatrale per bambini ‘Pane, Burro e...

Silvia Salis - Dopo il Villaggio di Babbo Natale con tante bambine... (30.03.26)

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Palazzo Tursi

Temi più discussi: Pasqua a Palazzo Tursi: giochi, laboratori e caccia alle uova a Genova; Villaggio di Pasqua 2026 a Tursi con caccia alle uova, giochi e laboratori; Palazzo Reale, la scelta di Tursi: Filippo Biolè entra nel Comitato scientifico del museo in rappresentanza del Comune -; Politiche educative, a Palazzo Tursi un incontro formativo dedicato al benessere degli insegnanti 0 - 6.

Villaggio di Pasqua 2026 a Tursi con caccia alle uova, giochi e laboratoriDopo il successo delle attività natalizie, Palazzo Tursi torna ad accogliere bambini e famiglie nel suo suggestivo cortile con un programma di giochi, animazioni e laboratori dedicati alla Pasqua. Nel ... mentelocale.it

Pasqua tra giochi e musica a Genova: caccia alle uova e dj set di Charlotte de Witte in piazza MatteottiDal 2 al 4 aprile attività per bambini nel cortile di Palazzo Tursi. Gran finale l’11 aprile con il dj set di Charlotte de Witte in Piazza Matteotti ... ilsecoloxix.it

Palazzo Tursi chiede garanzie per il passaggio dall’ospedale al territorio dopo la fine della misura regionale. L’assessora al Sociale Cristina Lodi sollecita un raccordo più forte con la Regione, mentre l’assessore Massimo Nicolò annuncia un confronto tecnic - facebook.com facebook

Dopo il Villaggio di Babbo Natale con tanti bambini che hanno portato la loro letterina a Palazzo Tursi, il Comune di Genova apre di nuovo le porte ai più piccoli per il Villaggio di Pasqua. Da giovedì 2 a sabato 4 aprile il Comune si aprirà alle famiglie e ai più p x.com