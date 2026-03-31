Pasqua a Palazzo Tursi con caccia alle uova giochi e laboratori per bambini e famiglie

Da genovatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Tursi ospita nuovamente eventi per famiglie e bambini in occasione della Pasqua. La struttura propone un programma che include caccia alle uova, giochi, animazioni e laboratori specifici per i più piccoli. L’iniziativa si svolge all’interno della sede, coinvolgendo i partecipanti in attività pensate per questa ricorrenza. L’evento si svolge durante il fine settimana pasquale, con accesso gratuito.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Palazzo Tursi torna ad accogliere bambini e famiglie con un ricco programma di giochi, animazioni e laboratori dedicati alla Pasqua. Nelle giornate di giovedì 2 (ore 15-19), venerdì 3 (ore 10-13 e 14-19) e sabato 4 aprile (ore 10-13 e 14-19), i più piccoli potranno partecipare a numerose attività pensate per celebrare in modo creativo e divertente i simboli e i colori della tradizione pasquale. Tra le proposte principali spicca la caccia alle uova, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove divertenti per conquistare golosi ovetti di cioccolato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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