Domenica 29 marzo, al Teatro Martinitt, si terrà lo spettacolo “Amici impossibili” inserito nella rassegna teatrale dedicata ai bambini chiamata “Pane, Burro e Marmellata”. L’evento fa parte delle iniziative organizzate in occasione della Pasqua 2026 e comprende anche una caccia alle uova speciale rivolta ai più piccoli. La rappresentazione è rivolta ai bambini e offre un intrattenimento dedicato alle festività.

Domenica 29 marzo al Teatro Martinitt va in scena lo spettacolo ‘Amici impossibili’, all'interno della rassegna teatrale per bambini ‘Pane, Burro e Marmellata’. Lo spettacolo porta sul palco la storia di un lupo e un coniglio che si scoprono amici nonostante le loro differenze. Una storia attuale e profonda sull’amicizia che supera i pregiudizi, sul coraggio di crescere e sulla scoperta dell’altro. Portato in scena dalla compagnia Aria Teatro, lo spettacolo è anticipato alle ore 10.30 da una colazione in compagnia, inclusa nel prezzo del biglietto. Infine, al termine dello spettacolo i bambini possono partecipare alla speciale caccia alle uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Pasqua 2026, uno spettacolo per bambini e una speciale caccia alle uova

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