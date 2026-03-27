Festival dell’Acquasola 2026 con giochi laboratori per bambini e caccia alle uova

Il Festival dell’Acquasola 2026 si terrà venerdì 3 aprile nel Parco dell’Acquasola a Genova, con orario dalle 10 alle 19:30. La giornata prevede giochi, laboratori per bambini e una caccia alle uova, con l’obiettivo di promuovere attività culturali e musicali all'aperto e in famiglia. La manifestazione si svolgerà anche in questa edizione, offrendo diverse opportunità di intrattenimento.

La giornata sarà animata da associazioni culturali e sportive del quartiere e professionisti dello spettacolo per bambini, i quali presenteranno gratuitamente i servizi che abitualmente forniscono alle famiglie. Verranno realizzate attività ludiche, laboratori, esibizioni di danza e canto, passeggiate guidate e la Caccia alle uova. Il festival è organizzato da RiCreArti Ets in collaborazione con Cosmo Music, Jakukai, Mammamondo Aps, Musica Musica, Serena Torello, tRiciclo Bimbi a Basso Impatto associazione, Officina del crescere, Pentasphera Ass. Culturale, Per Inciso, Virtuali ir kontaktine lituanistine Italijos mokykla. Iscrizione su ricrearti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festival dell’Acquasola 2026 con giochi, laboratori per bambini e caccia alle uova Articoli correlati Pasqua 2026, uno spettacolo per bambini e una speciale caccia alle uovaDomenica 29 marzo al Teatro Martinitt va in scena lo spettacolo ‘Amici impossibili’, all'interno della rassegna teatrale per bambini ‘Pane, Burro e... Washington, caccia alle uova all’Ambasciata d’Italia: raccolti 30mila dollari per la salute dei bambiniQuasi 400 partecipanti, oltre 200 bambini coinvolti e circa 30mila dollari raccolti per sostenere la ricerca sulla salute infantile.