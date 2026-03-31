Pasqua a Montepulciano Fra arte musica e natura Riapre la torre del Comune

A Montepulciano, durante la Pasqua, si svolgono eventi tra arte, musica e natura, con alcune iniziative nei palazzi del centro storico e attività all'aperto. La torre del Comune è stata riaperta dopo un periodo di chiusura, consentendo l'accesso ai visitatori. La città propone diverse opportunità di visita e intrattenimento per i turisti nel periodo pasquale.

La Pasqua a Montepulciano offre l’occasione per trascorrere del tempo tra arte, musica e natura, con iniziative nei palazzi del centro storico ed esperienze da vivere all’aria aperta. È proprio in questo fine settimana che il Festival di Pasqua dà inizio alla sua 11esima edizione: sabato 4 aprile, alle 18 nel Salone di Palazzo Contucci, il soprano Magdalena Messmer e il mezzosoprano Sara Sgarbossa, cantanti provenienti dal Conservatorio di Bolzano, eseguiranno gli Stabat Mater di Vivaldi e Pergolesi accompagnate all’organo da Giacomo Piazza. Lunedì 6 aprile invece, alle 17 presso la Chiesa del Gesù, l’ensemble zurighese dei Baroccoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasqua a Montepulciano. Fra arte, musica e natura. Riapre la torre del Comune Articoli correlati Oasi del Bassone. Mezzo secolo fra arte e naturaCOMO L’Oasi del Bassone, la più importante area naturalistica di Como, celebra i suoi 50 anni, con l’iniziativa “La nostra Oasi – 50 anni di natura,... Pasqua tra archeologia e arte. La prima volta dell’Anfiteatro. Riapre pure la chiesa del GesùPer le festività pasquali Ancona propone un programma culturale che abbraccia musei, siti archeologici e chiese del centro storico, con alcune novità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pasqua a Montepulciano. Fra arte, musica e natura. Riapre la torre del Comune; Torna il Festival di Pasqua a Montepulciano; Montepulciano: Pasqua tra arte, musica e natura; Montepulciano, in mostra i bandi del Granducato mediceo. Pasqua a Montepulciano. Fra arte, musica e natura. Riapre la torre del ComuneTanti eventi questo fine settimana per godersi qualche giorno in relax. Lunedì festa alla Casetta della riserva naturale del lago: gare e fattoria didattica. . lanazione.it Torna il Festival di Pasqua a MontepulcianoMONTEPULCIANO. Sono addirittura 20 gli appuntamenti del Festival di Pasqua a Montepulciano, giunto alla sua undicesima edizione, che si svolgerà fra 20 appuntamenti per l'11° edizione dell'evento prim ... ilcittadinoonline.it Taralli di Pasqua GLASSATI - facebook.com facebook