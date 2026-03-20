L’Oasi del Bassone, la principale area naturalistica di Como, festeggia i suoi primi cinquant’anni di apertura al pubblico. Situata nel cuore della città, questa riserva ospita diverse specie di piante e uccelli, attirando visitatori e appassionati di natura. Durante questa ricorrenza sono stati organizzati eventi e iniziative per condividere la storia e la biodiversità del luogo.

COMO L’Oasi del Bassone, la più importante area naturalistica di Como, celebra i suoi 50 anni, con l’iniziativa “La nostra Oasi – 50 anni di natura, arte e comunità“, e un programma di mostra, visite guidate, attività educative e laboratori, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, studenti e famiglie alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente attraverso arte, fotografia ed esperienze dirette sul campo. L’inaugurazione è in programma domani dalle 14.30 alle 18, presso Cascina Bengasi nell’Oasi del Bassone, in via Al Piano 30 a Como, con un pomeriggio sarà aperto a scuole, famiglie e cittadinanza e numerose attività: workshop di pittura naturalistica e fotografia nella natura, attività di orientamento con mappe storiche dell’Ottocento, laboratori manuali a tema ambientale, momenti divulgativi e di scoperta dell’Oasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oasi del Bassone. Mezzo secolo fra arte e natura

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