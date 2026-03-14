Sarno si tinge di rosa | domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterina

Domenica 15 si svolge a Sarno una manifestazione in piazza dedicata alla prevenzione del tumore alla cervice uterina. L’evento coinvolge medici, associazioni e cittadini, che si riuniscono per sensibilizzare sull’importanza degli screening e delle visite preventive. La giornata prevede attività informative, distribuzione di materiale e momenti di confronto aperti a tutti. La piazza si anima con un’iniziativa volta a promuovere la salute femminile.

Tempo di lettura: < 1 minuto La prevenzione torna protagonista nel cuore della città. Domenica 15 marzo, dalle ore 10:00 alle 12:30, Piazza 5 Maggio ospiterà la Giornata “In Rosa”, un evento di sensibilizzazione e screening dedicato alla salute femminile e, nello specifico, alla prevenzione del carcinoma della cervice uterina. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune di Sarno, l’ASL Salerno (Distretto 62 Sarno-Pagani) e il tessuto associativo locale, con il supporto del Comitato Serrazzeta-Fontanelle, la Pro Loco Sarno e i Sarno Runners. A differenza dei classici appuntamenti informativi, la Giornata “In Rosa” punta sull’operatività:... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sarno si tinge di rosa: domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterina Articoli correlati Tumore della cervice uterina: l’Asl potenzia gli screeningTempo di lettura: 2 minutiEsami più accurati e affidabili nella prevenzione del tumore del collo dell’utero per individuare precocemente le patologie... Tumore della cervice uterina, l'ASL di Avellino potenzia il programma di screening oncologici con l'HPV DNA testPresso i consultori offerto gratuitamente l'HPV DNA test a tutte le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni e il Pap test nella... Tutto quello che riguarda Sarno si tinge di rosa domenica in... Argomenti discussi: Lupin: Morte di un ladro gentiluomo: a Salerno il delitto si tinge di solidarietà, la cena speciale per le ragazze di Future Hope. Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno: cos’è successo/ La figlia: Mi ha difesa e salvataGaetano Russo, i figli a Verissimo: cos'è successo al panettiere di Sarno, ucciso mentre difendeva la figlia Cristina ... ilsussidiario.net Gori: «Fiume Sarno, eliminati 6 scarichi in ambiente e portati a depurazione i reflui di ulteriori 3.279 abitantiIl programma Energie per il Sarno entra nella sua fase finale e registra nuovi risultati concreti sul fronte del risanamento ambientale. In una nota Gori si spiega che «con l’eliminazione di 6 ... ilmattino.it