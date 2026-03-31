Pasqua 2026 Regione Campania vieta capretti in vetrine non refrigerate e rafforza controlli Asl

In vista della Pasqua del 2026, la Regione Campania ha stabilito il divieto di esporre capretti in vetrine non refrigerate e ha rafforzato i controlli delle Asl. Una nota dell'assessore regionale alle politiche sanitarie ha annunciato l'avvio di verifiche più severe per garantire il rispetto delle norme sulla tutela degli animali e delle tradizioni pasquali.

Una nota dell'assessore Zabatta alle Asl, partono i controlli serrati in vista di Pasqua: "Rispetto per gli animali e per i valori delle festività pasquali". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Festività Pasquali, la Regione Campania vieta l'esposizione di capretti in vetrine non refrigerateDivieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. Leggi anche: Festività pasquali, la Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Vacanze di Pasqua 2026 e scuole chiuse, le 3 eccezioni in Italia; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; REGIONE CAMPANIA. FIRMATI I DIVETI DI SBARCO PER LE ISOLE DEL GOLFO; La regione Campania vuole realizzare un Osservatorio dei flussi turistici. Ponte di Pasqua e 25 Aprile 2026: Trenitalia potenzia i collegamenti in Campania con 24 treni extra e 16mila posti in piùPer fronteggiare il boom di turisti previsto in regione, Regionale di Trenitalia, d’intesa con la Regione Campania, ha messo in campo un piano straordinario della mobilità. In arrivo 24 collegamenti a ... casertaweb.com Nuova allerta meteo in #Campania. La perturbazione atmosferica che sta interessando la regione porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio. Previste recipitazioni diffuse anche a carattere di rovesci facebook