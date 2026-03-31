Festività pasquali la Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate

Durante le festività pasquali, la Regione Campania ha emanato una circolare che vieta l’esposizione di capretti e altri animali in vetrine non refrigerate nelle macellerie. La nota, firmata dalla Direzione Generale Sanità e inviata alle ASL, è stata decisa su richiesta dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali. La disposizione mira a regolamentare la vendita e l’esposizione degli animali in vista della festa.

La nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia. L'assessora Zabatta: "Sicurezza sanitaria e rispetto per gli animali" Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Apertura delle Case di Comunità: la FIMMG accoglie con favore il nuovo modello di sanità territoriale e sigla l’accordo con l’ASL Montevergine riapre. L'abate: «Il primo pensiero è stato fermarmi in preghiera» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Festività pasquali, la Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate Articoli correlati Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerateTempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. Pasqua 2023: divieto vetrine capretti e animali, comunicato ufficiale della Regione.Pasqua 2023: divieto vetrine capretti e animali, comunicato ufficiale della Regione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Funicolare di Montevergine, dal 29 marzo riprende il servizio; Vacanze di Pasqua 2026 e scuole chiuse, le 3 eccezioni in Italia; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; La regione Campania vuole realizzare un Osservatorio dei flussi turistici. Festività pasquali. La Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerateDivieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. È questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su im ... ondanews.it Gelo e neve sulla Campania. Vesuvio imbiancato, temporali e fulmini in tutta la regione. Scatta l’allerta meteo: https://fanpa.ge/M0lGt - facebook.com facebook