Festività Pasquali la Regione Campania vieta l' esposizione di capretti in vetrine non refrigerate

Durante le festività pasquali, la Regione Campania ha disposto un divieto di esporre capretti e altri animali in vetrine non refrigerate nelle macellerie. La Direzione Generale Sanità ha inviato una nota alle Asl, su richiesta dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali, per regolamentare l’esposizione degli animali durante il periodo festivo. La disposizione riguarda esclusivamente le esposizioni incontrollate.

Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. È questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su impulso dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta, alle Asl. In vista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Festività Pasquali, la Regione Campania vieta l'esposizione di capretti in vetrine non refrigerate Articoli correlati Leggi anche: Festività pasquali, la Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerateTempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Vacanze di Pasqua 2026 e scuole chiuse, le 3 eccezioni in Italia; Chiudono le scuole per le vacanze di Pasqua 2026: le date regione per regione; Scuola, vacanze di Pasqua 2026: al via dal 2 al 7 aprile, ma non per tutti. Quando si torna a scuola e i ponti di primavera; Vacanze di Pasqua al via il 2 aprile: le date del calendario scolastico e i ponti di primavera. Festività Pasquali, la Regione Campania vieta l'esposizione di capretti in vetrine non refrigerateDivieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. È questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su im ... salernotoday.it Il plumcake al formaggio è ottimo per le festività pasquali https://blog.giallozafferano.it/ortaggichepassionebysara/plum-cake-al-formaggio/ - facebook.com facebook Festività pasquali, visita del vescovo in questura e municipio x.com