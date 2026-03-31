I militari del Reggimento Logistico “Garibaldi” hanno consegnato ieri pomeriggio uova di Pasqua ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. La donazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo i reparti pediatrici dell’ospedale.

La distribuzione si è svolta in un clima di grande sensibilità e partecipazione, a dimostrazione del valore prodotto dalla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio nel promuovere iniziative di questo tipo. Alla consegna ha preso parte il Colonnello Alessio de Gennaro, Comandante del Reggimento, accompagnato da una rappresentanza di donne e uomini del Reparto. Le uova di Pasqua sono state acquistate grazie ai fondi raccolti durante le iniziative solidali promosse dalla European Neuroblastoma Association (ENEA), finalizzate al sostegno della ricerca e delle attività dedicate ai piccoli pazienti affetti da neuroblastoma.La... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Pasqua 2026, i militari del Reggimento Garibaldi donano le uova ai piccoli pazienti del “Ruggi”

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