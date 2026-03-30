Lunedì 30 marzo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti sono entrati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata per consegnare delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti. La visita ha portato un momento di allegria e sorpresa ai bambini ricoverati, che hanno potuto ricevere il dono direttamente dai soccorritori. La cerimonia si è svolta in una mattinata dedicata a far sorridere i piccoli in cura.

L’arrivo a sorpresa dei vigili ha suscitato curiosità ed entusiasmo nei bambini, che hanno ricambiato il dono con sorrisi e qualche abbraccio Mattinata speciale, quella di lunedì 30 marzo, per i piccoli pazienti della Pediatria del Santissima Annunziata, che hanno ricevuto la visita dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti. I pompieri hanno portato un momento di grande gioia per i bambini, a cui hanno consegnato le uova di Pasqua giganti acquistate da Sos Autismo. Un modo per sostenere i progetti dell’associazione, facendo felici i bimbi costretti alla degenza in ospedale. La delegazione è stata accolta dal direttore dell’unità operativa Francesco Chiarelli, che ha ringraziato le donne e gli uomini in divisa, sottolineando l’importanza del loro impegno a tutela delle persone e dei luoghi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - I vigili del fuoco in Pediatria per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti [FOTO]

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