I carabinieri consegnano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Nesima hanno visitato il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania, portando uova di Pasqua ai piccoli pazienti. Il comandante della stazione, maresciallo Vincenzo Celeste, e alcuni agenti hanno consegnato i dolci come gesto di vicinanza e sostegno ai bambini ricoverati.

Nella mattinata di ieri, il comandante della stazione carabinieri di Nesima, maresciallo Celeste Vincenzo, insieme ad alcuni dei suoi uomini, ha fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Policlinico di Catania, portando con sé un semplice ma significativo segno di affetto: alcune uova di Pasqua da donare ai piccoli pazienti ricoverati. I bambini hanno accolto i carabinieri con sorrisi spontanei e grande entusiasmo, vivendo quella visita come una parentesi serena e gioiosa all’interno della quotidianità ospedaliera. Piccoli gesti, capaci però di generare un grande calore. L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Arma etnea di essere accanto alla comunità, soprattutto a chi sta attraversando momenti delicati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - I carabinieri consegnano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico Articoli correlati Leggi anche: Uova di Pasqua AIL: sostegno alla ricerca e ai pazienti Cento confezioni di ovetti di pasqua "Fondazione Cutino” in dono ai piccoli pazienti del Gaslini di GenovaCento latte colme di ovetti della "Pasqua Solidale" di Fondazione Cutino, sono state consegnate nei giorni scorsi all’Irccs Istituto Giannina Gaslini... Aggiornamenti e contenuti dedicati a I carabinieri consegnano uova di Pasqua... Temi più discussi: Le uova di Pasqua dei carabinieri ai bambini ricoverati al San Jacopo; Uova di Pasqua e sorrisi in Pediatria: il gesto del Comandante Alfa per i piccoli pazienti; La solidarietà dell’Arma dei Carabinieri ai piccoli pazienti dell’Emato-Oncologia Pediatrica del Policlinico; Pediatria, la tradizionale consegna delle uova del Comandante Alfa. Melilli, Pasqua solidale in reparto: la Polizia locale in visita ai piccoli pazienti di SiracusaUna doppia finalità, dunque: da un lato la beneficenza concreta, dall’altro la presenza attiva sul territorio e accanto a chi vive momenti di difficoltà. Un gesto semplice ma significativo, che testim ... siracusanews.it Catania, iniziativa di solidarietà a Librino: Lega Navale e associazioni donano uova di PasquaSolidarietà e sorrisi a Librino: 140 uova di Pasqua per i bambini della parrocchia Resurrezione del Signore. L’iniziativa, sostenuta dalla Lega Navale di Riposto e da realtà locali, trasforma le fes ... cataniaoggi.it Se a Pasqua vuoi preparare qualcosa di diverso, qui trovi 3 idee perfette. Tutti da portare a tavola per poi sentirsi dire “L’hai fatto tu ” ("Ovviamente si" ) Nel video trovi: Mini cheesecake di Pasqua Uovo di Pasqua con frutta secca Albero di pasta froll - facebook.com facebook E l'uovo di Pasqua di Comunità l'abbiamo comprato. 8 Kg! x.com