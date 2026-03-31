Pasqua 2023 | divieto vetrine capretti e animali comunicato ufficiale della Regione

Per le festività pasquali del 2023, la Regione ha emesso un comunicato ufficiale che vieta l'esposizione di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie della regione. La disposizione riguarda specificamente il divieto di mostrare e vendere animali vivi o macellati in modo visibile al pubblico durante il periodo pasquale. La norma è stata comunicata con una circolare ufficiale alle autorità locali e agli esercenti.

"> Divieto di Esposizione di Capretti e Animali nelle Macellerie della Campania per Pasqua. In vista delle festività pasquali, la Regione Campania ha preso una decisione importante: è stato introdotto un divieto per l’esposizione incontrollata di capretti e di altri animali nelle vetrine delle macellerie. Questo provvedimento mira a garantire sia la salute pubblica sia il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare. Controlli Serrati e Normative da Rispettare. La Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia ha trasmesso una comunicazione ufficiale alle ASL regionali, su impulso dell’assessora alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pasqua 2023: divieto vetrine capretti e animali, comunicato ufficiale della Regione. Articoli correlati Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerateTempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. Pasqua 2026, quando chiudono le scuole. Il calendario ufficiale delle vacanze: le date regione per regioneCon l’arrivo della primavera, le scuole italiane si preparano ad accogliere il primo vero periodo di pausa dell’anno accademico.